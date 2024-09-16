「阪神−ヤクルト」（１６日、甲子園球場）阪神は六回、前川の犠飛、相手のバッテリーミスで２点を先制した。息詰まる投手戦の均衡を破ったのは六回だ。森下、大山、佐藤輝の３連打で無死満塁の好機をつくった。ここで６番・前川が打席へ。２番手左腕・田口の初球を中堅へはじき返した。捕球を確認し、三走・森下がタッチアップ。先制の本塁を駆け抜けた。さらに２死満塁からヤクルトのバッテリーミスでもう１点を追加。こ