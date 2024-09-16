2NE1のDARAが、“腹筋女神”に生まれ変わった。DARAは本日（16日）、自身のInstagramを通じて「DARA in Mongolia」というコメントと共に、数枚の写真を掲載した。公開された写真で彼女はシックな雰囲気を漂わせ、目を引いた。革素材のボトムスに華やかな模様のクロップトップスを合わせた彼女は、美しいくびれはもちろん、11字腹筋を誇り、注目を集めた。さらにぱっつん前髪と濃いアイメイクでイメージチェンジを果たした。最近彼