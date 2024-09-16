◆パ・リーグ西武１―０ロッテ（１６日・ベルーナＤ）西武のドラフト１位・武内夏暉投手がプロ初完投を初完封で飾り、８勝目を挙げた。７回まで走者を１人も許さない完全投球。完全試合達成こそならなかったが、１点のリードを守り抜いた。武内は０―０で迎えた８回、先頭のソトに左前打を許し、完全試合は逃したが、その裏、西川が６号ソロで貴重な１点を挙げ、武内を援護。最下位に沈むチームの中、ここまで７勝をマークし