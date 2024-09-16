◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（１６日・京セラドーム大阪）今季限りでの現役引退を表明している比嘉幹貴投手が事実上の“引退試合”に臨んだ。１点ビハインドの８回２死二塁でマウンドへ。同じ沖縄出身の山川には四球を与えたが、中村晃を２ボール１ストライクから内角直球で右飛に仕留めた。スライダー、カーブなど持ち前の投球術は健在で、最速１４１キロを計測。通算４１８試合目の登板を終え、スタンドから万