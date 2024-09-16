9月16日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、トランプ前大統領の言動について意見を交わした。 支持者向けの話しをテレビ討論で言っちゃった 寺島アナ「読売新聞。トランプ前大統領が、不法移民をめぐり「犬や猫を食べている」と語