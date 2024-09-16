◆フェンシング全日本選手権個人戦最終日（１６日、静岡・沼津市総合体育館）男女２種目で決勝までが行われ、女子サーブルでパリ五輪団体銅メダルの江村美咲（立飛ホールディングス）が２年ぶり４度目の日本一に立った。日本選手団の旗手を務めたパリ五輪女子団体で銅メダルを獲得。五輪後初戦の今大会では、準々決勝で高嶋理紗（オリエンタル酵母工業）、尾粼世梨（法大）の銅メダリスト同士の対決を制し、決勝では小