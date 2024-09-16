岡慎之助 選手2024年8月 パリオリンピックで3つの金メダルを獲得した岡山市出身・体操の岡慎之助選手が15日、東京で行われた全日本シニア選手権に出場し、「さすが」の演技を見せました。 圧巻はパリでも金を獲得した鉄棒でした。9月の国スポでは失敗した新しい大技「リューキン」を見事に成功させると、着地もしっかり決めて種目別1位となる14.966点をマークします。 さらに「ゆか」でも持ち前の美しい演