欧州株 小安く取引開始米株先物も小幅マイナス 東京時間16:25現在 英ＦＴＳＥ100 8264.25（-8.84-0.11%） 独ＤＡＸ18646.47（-52.93-0.29%） 仏ＣＡＣ40 7458.80（-6.45-0.09%） スイスＳＭＩ 12003.91（-33.37-0.28%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:25現在 ダウ平均先物DEC 24月限41809.00（-16.00-0.04%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限5687.75（