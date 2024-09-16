中米両国、北京で防衛政策調整対話【新華社北京9月16日】中国国防部は15日、中米両国が14〜15日に第18回防衛政策調整対話を北京で開いたと発表した。中国の中央軍事委員会国際軍事協力弁公室の幹部と米国防副次官補が共同で主宰した。双方は中米両軍の関係や今後の交流、共に関心を寄せる問題などについて深く意見交換した。