JR九州によりますと、16日午後4時時点で大雨の影響により、大分県内の久大本線の一部区間の上下線で運転見合わせと遅延が発生しています。発表されている区間は以下の通りです。 運転見合わせ：うきは～由布院駅遅延：由布院～大分駅 最新の情報はJR九州のwebサイトでご確認ください。