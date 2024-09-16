キム・ソナとチョン・リョウォンが19年ぶりに再会した。Wavveは本日（16日）、「[監督版]私の名前はキム・サムスン2024」に対する世間の熱い反応により、長い秋夕（チュソク、韓国のお盆）連休、視聴をより楽しませるコメンタリー映像を独占公開した。映像の中でキム・ソナとチョン・リョウォンが、それぞれの役割に対するあの時の感情と思い出、ラブラインに対する率直な心境を伝えるのはもちろん、19年が過ぎた今、作品を通じて