ハイ・ワンニットさん＝2023年5月、米ニューヨーク（兄ワンナーさん提供）カンボジア当局が弟を不当に拘束したと、同国出身の民主派の在日男性が解放を訴えている。男性は「（自身の）活動をやめさせるための圧力だ」と主張し、日本政府に支援を求めている。市民団体「在日カンボジア救国活動の会」のハイ・ワンナー代表（38）は日本国籍を取得しており、自営業の傍らで強権的な政権に抗議する集会やデモを首都圏で率いてきた