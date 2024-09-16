麻雀プロリーグ「Ｍ．ＬＥＡＧＵＥ」（Ｍリーグ）が１６日、開幕。乃木坂４６の元メンバーで、ＢＥＡＳＴＸ（ＢＥＡＳＴＪａｐａｎｅｘｔから改名）の中田花奈（３０）は逆襲を誓った。猿川真寿、菅原千瑛、将棋との二刀流・鈴木大介、中田によるＢＥＡＳＴは昨シーズンからＭリーグに参戦している。チームは昨シーズンに続いて初戦に出場する選手をファン投票で決め、中田は最多得票を獲得した。「昨年は怖くて投票しない