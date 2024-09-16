陸上女子やり投げで８月のパリ五輪金メダル、今月１４日のダイヤモンドリーグ・ファイナル（ブリュッセル）で日本勢初の２季連続優勝を達成した北口榛花（ＪＡＬ）が１６日、羽田空港に帰国。都内で行われた会見に出席し「今年のシーズンの初めはあまり調子が良くなかった中で、重要な試合で勝ち切れたことはすごく大きなことだと思います。今季は自己ベストが出ず悔しいですが、大事なところで良い記録は出せました。来年以降、