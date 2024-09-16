米共和党大統領候補のトランプ前大統領を暗殺しようとした容疑者が当局に捕まった中、容疑者の息子がメディアを通して「父がそのような狂ったことをしたとは考えにくい」という立場を明らかにした。１５日（現地時間）のＣＮＮによると、当局はこの日、トランプ氏暗殺未遂事件に関連して５８歳の男ライアン・ウェズリー・ラウス容疑者を逮捕した。武装したラウス容疑者は、フロリダ州ウェストファームビーチにある「トランプインタ