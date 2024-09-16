引退を発表したヤクルトの青木が阪神の岡田彰布監督から花束を贈呈された(C)産経新聞社今季限りでの現役引退を発表したヤクルトの青木宣親が、9月16日の阪神戦（甲子園）の試合前に阪神の岡田彰布監督から花束を贈呈された。早大の先輩・後輩でもある2人はその後、記念写真に収まった。【動画】師匠青木が引退発表の日に…村上が放った26号3ラン甲子園球場での粋な演出に、青木は「このような場を与えてくださった阪神球団さん