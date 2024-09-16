グラスノーが離脱し、今季絶望の可能性が高い。ドジャースの先発投手陣は苦しい状況だ(C)Getty Imagesドジャースが現地時間9月15日（日本時間16日）、敵地でのブレーブス戦に9‐2で勝利し、地区優勝へのマジックを「10」に減らした。2点を先制されたものの、大谷翔平が2本の適時打で同点とし、9回に一挙7得点で勝ち越し。逆転勝利を収めたが、ポストシーズンへ向けて投手陣の不安は消えない。【動画】この日2打点目！大谷翔