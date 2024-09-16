◇パ・リーグオリックス―ソフトバンク（2024年9月16日京セラD）15日に今季限りでの現役引退を表明したオリックス・比嘉幹貴投手（41）が16日、本拠京セラドームで行われたソフトバンク戦の8回に登板した。0―1の8回2死一塁、中嶋監督が自らマウンドへ向かい、椋木と交代して3番手で比嘉が登板。4月19日のソフトバンク戦（ペイペイD）以来、5カ月ぶりの1軍マウンドとなった。ソフトバンクの4番・山川を相手に直球で勝負