◇パ・リーグ日本ハム5ー6楽天（2024年9月16日楽天モバイル）日本ハムの金村尚真投手（24）が16日、楽天戦（楽天モバイル）で先発。5回2失点でマウンドを降り、7回に逆転されて白星が消滅した。1点を先制してもらった直後の初回、先頭の小郷に同点の7号ソロを許した。3−1の4回にも辰己に7号ソロを浴び、今季2度目の2被弾となった。要所を締めながらも5回3安打2失点、わずか66球で降板。後続にマウンドを託したが、7回