始球式を務める緒方禎己警視総監＝16日、東京ドーム多発する特殊詐欺への警戒を呼びかけようと、警視庁の緒方禎己警視総監が16日、東京ドームで開かれた巨人―中日戦の始球式に登板した。制服姿で大きく振りかぶると球場はどよめきと大歓声に包まれ、力強い一球はホームベース近くでワンバウンド。岸田行倫捕手のミットに収まると、緒方氏はマウンド上で四方に敬礼して拍手に応えていた。試合前には、警視庁のマスコットキャラ