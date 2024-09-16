俳優・賀来賢人（35）が16日、X（旧ツイッター）を更新。米テレビ界で最高の栄誉とされる「第76回エミー賞」で最多18冠の快挙を達成した時代劇ドラマ「SHOGUN将軍」を祝福した。賀来賢人、鈴木亮平にパクられた！？「素晴らしい表現を出したのに…」同ドラマは戦国時代の日本を舞台にした作品で、俳優・真田広之（63）が主演とプロデュースを担当。映像の圧倒的な迫力などが評価され、世界中でヒットを記録した。エミー賞では作