パリオリンピック™のトラック＆フィールド種目（やり投）で日本女子として初の金メダルを獲得した北口榛花（26、JAL）が帰国した。【写真を見る】やり投・北口榛花「五輪で勝ち切れたのはすごく大きい」笑顔の帰国「北海道のおいしいもの食べたい」15日には、世界の強豪が集うダイヤモンドリーグ（DL）の成績上位者のみが出場できるファイナルで、66m13の今季ベストをマークして優勝、日本勢初となる連覇を達成した北口。充