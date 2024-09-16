過去5万本の記事より大反響だった話をピックアップ！（初公開2023年12月13日記事は取材時の状況）＊＊＊ラブホテルの部屋に設置された器具などは自由に使うことができる。中にはホテルの趣向で少々マニアックなモノもあるが、いくら興味津々だからといって使い方を間違えれば、取り返しのつかない事態に発展するケースも……。今回はそんな悲惨な体験をした男性をご紹介しよう。◆仕事帰りに渋谷で女性と会うのがル