過去5万本の記事より大反響だった話をピックアップ！（初公開2023年2月17日記事は取材時の状況）＊＊＊ここ数年で市場が急拡大した「パパ活」。当初は若い女子と富裕層が互いの隙間を埋めるべくマッチングしていたが、コロナ禍で金銭ゲームの様相が激化。富める者と富まざる者の格差が急速に広がり、生業としたい者も流入した。そんななかで、パパ活をあっせんする交際クラブで面接官として働いた経験や、パパ活女