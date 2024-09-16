Pledisエンターテインメント（以下、Pledis）のアーティストたちが秋夕（チュソク、韓国のお盆）を迎えて挨拶を伝え、連休期間の活躍を予告した。Pledisは本日（16日）正午、公式SNSを通じてベクホとファン・ミンヒョン（NU'EST）、SEVENTEEN、BUMZU、fromis_9、TWSの秋夕の挨拶映像を掲載した。今年2月、「第10回KOMCA著作権大賞」で大衆作詞、作曲分野の大賞を受賞し、プロデューサーとして独歩的な影響力が認められたBUMZUが最