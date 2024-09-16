なでしこジャパンの主軸に君臨する長谷川唯。所属するマンチェスター・シティの女子チームでも主力として活躍している。その長谷川は2024年度の女子バロンドール候補にノミネートされた。バロンドールの公式TikTokは候補にノミネートされた男女選手たちを1日ごとに紹介しており、長谷川も登場！ @ballondor 1️⃣ day, 1️⃣ nominee &#127471;&#127477; Yui Hasegawa Manchester City #ballondor ♬