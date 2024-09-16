縁起の良いスタジアムで2大会ぶりの4強入りを決める。京都は18日に天皇杯準々決勝J2千葉戦（フクアリ）。チョウ貴裁監督は「2年前はノープレッシャーだったけど、今年はファイナルを狙いにいく気持ちがある。初戦の時点ではそこまでじゃなかったですけど（3回戦）清水戦あたりからそういうものが生まれてきた。非常に良いこと」と言葉に力を込めた。フクアリは21年11月29日に12年ぶりのJ1昇格を決めた地。さらに湘南でも指揮を