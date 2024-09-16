16日、JRAのWIN5は配当が1万140円で歴代3位の低額配当となった。対象1鞍目の中山9R・鋸山特別テリフィックプランから中京10R・桑名特別ソンシ、中山10R・習志野特別コスモブッドレア、中京11R・アニバーサリーSカズペトシーンと1番人気が4連勝し、ラスト1鞍の中山11R・セントライト記念は1番人気コスモキュランダが2着に敗れ、2番人気アーバンシックが制した。配当は18年10月8日の6050円、12年10月21日の7320円に次ぐ安さな