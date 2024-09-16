９月１６日は３連休最終日の「敬老の日」です。秋晴れとなった１６日の北海道内。各地の観光地では家族連れなどで賑わいました。（野見山アナウンサー）「ことしも秋の知らせが届きました。緑の山肌の中に赤や黄色に色づいた木々がぽつぽつと見られます」３連休最終日の１６日は「敬老の日」です。北海道最高峰の大雪山系の旭岳には、ひと足早く紅葉を見ようと多くの人が詰めかけました。（野見山アナウンサー）「標高