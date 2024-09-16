【AFP＝時事】共和党の副大統領候補、J・D・バンス（JD Vance）上院議員は15日、オハイオ州スプリングフィールド（Springfield）でハイチ移民が住民のペットの猫や犬を食べているという自身の主張を擁護した。共和党候補のドナルド・トランプ（Donald Trump）前大統領は10日に行われた民主党候補カマラ・ハリス（Kamala Harris）副大統領とのテレビ討論会で、この主張を繰り返し、国内外で嘲笑を浴びた。その一方で、反移民陰謀