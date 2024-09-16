「セントライト記念・Ｇ２」（１６日、中山）２番人気のアーバンシックが鮮やかに差し切り、重賞初制覇を飾った。２着には１番人気のコスモキュランダ、３着には３番人気のエコロヴァルツが入った。終わってみれば、春のクラシック戦線をにぎわせた実力馬による争いとなった。大外を回したコスモキュランダが最後の直線で先頭に立ったが、内で脚をためていたアーバンシックが外へ出してスパートすると一気に先頭に立ち、その