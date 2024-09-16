低迷するエンゼルスの救世主として米メディアが１５日（日本時間１６日）、ロッテの佐々木朗希投手（２２）の名前を挙げた。エンゼルスはア・リーグ西地区５位。借金は２９にまで膨れ上がり、４位のアスレチックスに４・５ゲーム差をつけられる最下位に沈み、プレーオフ進出の可能性も早々と消滅している。昨オフ、大谷翔平投手（３０）が去り、主砲のマイク・トラウト外野手（３３）は５月に左ヒザ手術を行い、戦線離脱。これ