ケイコモエナ・どすこい母さん(@keikomoena)さんの名前は、漢字で書くと「恵子」だそう。周りにも同じ名前の子がたくさんいたことや「子」のイメージからいつまでも子どものイメージがあり自分の名前が嫌だったといいますが、最近になって、自分の名前のイメージが変わったといいます。そのわけとは？ ©keikomoena ©keikomoena ©keikomoena ©keikomoena