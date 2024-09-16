スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２３）の発言が波紋を呼んでいる。久保は０―２で敗れた１４日のレアル・マドリード戦後の会見で、２つ目のＰＫを与えたシーンを疑問視。ＤＦホン・アランブルが、ＦＷビニシウスを倒した格好となったシーンだが、「２つ目のＰＫを見ていなかったが、その後、見せてもらった。結局、判定は主審が下すものだが、私が求めているのは説明だけだ。なぜなら、あのプレーは