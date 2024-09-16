以前ほどではありませんがいまだに耳にする「半導体不足」。鉄道系のICカードの新規の販売を取りやめていますね。また、身のまわりではパソコンやスマートフォンの需要も増えていますので、半導体の需要はまだまだ旺盛で、私たちの日常生活に必要不可欠なものとなっています。 ただ、今後の需要や海外情勢を考えると半導体不足は続きそうです。となると、当然半導体関係の会社の株ってどうなるのかは気になるとこ