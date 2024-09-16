○ 楽天 6 − 5 日本ハム ●＜20回戦・楽天モバイル＞楽天は逆転勝ちで3連勝。貯金は再び「1」となり、西武に敗れた3位・ロッテとのゲーム差を「2」に縮めた。楽天打線は1番・小郷の7号先頭弾、3番・辰己の7号ソロで4回までに2得点。2−3と1点を追う7回は4番・浅村、5番・安田の連打などで無死満塁とし、7番・渡邊佳の左越え2点適時二塁打で4−3と試合をひっくり返した。なおも無死二、三塁の好機で8番・村林も右越え2点適時