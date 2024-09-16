Ju-min ParkJosh Smith［ソウル１５日ロイター］ - 北朝鮮国営メディアが１３日公開した、金正恩朝鮮労働党総書記が視察したウラン濃縮施設について、専門家は首都平壌郊外の降仙（カンソン）にある未申告の施設との見方を示している。朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）は１３日、金正恩朝鮮労働党総書記がウラン濃縮施設を訪れ、生産ラインの稼働状況を視察したと伝えた。遠心分離機がずらりと並んだ列の間を歩く金氏を写した写