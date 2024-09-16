今回、Ray WEB編集部は困った友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は真面目に授業を受ける大学生。しかし、いつも授業後に課題内容を聞いてくる子がいて……？原案：Ray WEB編集部作画：金田ハナあわせて読みたい&#128150;あれ、こんなことする子だったっけ…？ミスコンに出て変わってしまった友だち・前編