子どもがいないときに当たり前にできていた電車移動も、赤ちゃん連れだと一気に大変に感じることがありますよね。人ごみの中でベビーカーを押したり、エレベーターを探したり。知っている駅でも「エレベーターどこ？」「エレベーターまで遠い」など、見える景色が変わることも。そんな大変さの中で、うれしいことがあったというchaz(ちゃず)(@chaz_comic)さん。いったいどんなう