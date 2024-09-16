かぞくのかたち@育児漫画(@pokotaro0301)さんの認知症の祖父を笑顔にし、祖母の介護疲れ、母の仕事疲れを癒してくれる息子…。そして夫婦に最高の幸せをもたらしてくれる息子に感謝の気持ちが止まりません。『おじいちゃんが突然85歳の誕生日で死ぬと言い出した話』第7話をごらんください。 ©pokotaro0301 ©pokotaro0301 ©pokotaro0301 ©pokotaro0301 &#16