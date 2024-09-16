U18日清食品中国ブロックリーグ2024 高校バスケットボールの「U18 日清食品中国ブロックリーグ」。岡山県の倉敷翠松女子バスケットボール部が島根の松徳学院と対戦しました。 倉敷翠松はナイジェリアからの留学生アヨを中心に、インターハイにも出場した松徳学院を相手に序盤から大きく点差を広げます。 U18日清食品リーグは若い世代の育成・強化を目的に日本バスケットボ&#1