月9『海のはじまり』（フジテレビ 月曜よる9時〜）第10話の注目ポイントは3つ。その1：弥生（有村架純）の「ちょっといいとこのゼリー」。どこのゼリーか問題。その2：海（泉谷星奈）、わりとあっさり“月岡海”を選ぶ。その3：津野くん（池松壮亮）のLINEの勢いがやばい。順を追って見ていこう。◆なぜ弥生が、夏と別れたら月岡家に謝罪しないとならないのかその1：弥生の「ちょっといいとこのゼリー」。どこのゼリーか問題。夏（