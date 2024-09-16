こんにちは。マッチングアプリ専門家のおとうふです。恋愛で「いいと思った人からは好かれない」というお悩みをよく聞きます。例えばマッチングアプリをやったことがある方なら「いいなと思っている人からいいねが来ない…」と感じたことが一度はあるのではないでしょうか。自分からアプローチした人とはうまくいかず、誘われるのは恋愛対象として見られない人ばかり。「もしかして高望み？」と思って、理想を下げようと思ってもな