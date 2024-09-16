晴れた日に娘のゆいちゃんとプールで遊んでいた、もっち𓇼怖い女たちの体験談・漫画(＠mocchi_kakei)さんのフォロワーさん。そこに声を掛けてきたのは、先日知り合ったばかりのママ友でした。息子のたっくんを連れてお散歩をしていると言うママ友に、「一緒に遊びます？」と声を掛けると、待ってましたと言わんばかりの喜びようで…。『マイホームに毎日来る子3話』をごらんください。 ©mocchi