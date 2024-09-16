TVアニメ『るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚−』第二期「京都動乱」の第2弾キービジュアル・第3弾PV・放送＆配信情報と第一期総集編の情報が公開された。2024年9月16日（月・祝）に開催されたAniplex Online Fest 2024での発表となった。＞＞＞『るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚−京都動乱』PVカットやキャラ＆キャストを見る（画像21点）第3弾PVでは、第二期第一クールオープニング・テーマが『いらないもの』キタニタツヤ×なとり