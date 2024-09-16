元ＡＫＢ４８のタレント・柏木由紀が１６日、自身のインスタグラムを更新。「同じ事務所の大先輩である中山秀征さんのライブに出演させていただきました」とつづり、１５日に行われた「ヒデライブ２０２４」での様子を投稿した。柏木はインスタグラムで「錚々たるメンバーの中に入れていただきとても緊張しましたが、皆さんのステージを袖から間近で見させていただけて本当に感動しました！！ヒデさんかっこよすぎます」と記し