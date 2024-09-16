自民党の総裁選挙は石川県で公開討論会が行われ、女性議員を増やすための策について、9人の候補者が議論しました。討論会は、自民党の青年局と女性局が主催し、約12％と低迷している党の女性国会議員の割合を3割に引き上げる具体策について議論しました。河野デジタル相：市区町村の議会の公認を自民党が出す時。女性の割合をまず3割にする、その努力義務を設けるべきだ。数値目標を掲げて、それをきっちり実現していくということ