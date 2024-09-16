立憲民主党の代表選の4人の候補者は16日、北海道・札幌市で演説し、政策を訴えました。枝野前代表：こんなに国民生活を痛めつけながら、一方で自分たちは裏金を作って脱税もどき。こんな政治を許しているから、あなたと私たちの暮らしは良くならない。泉代表：農林水産業にちゃんと目を向けるのは立憲民主党なんだ。自民党の効率主義、規模主義、新自由主義の農政では世の中もやっていけないんじゃないですか。吉田晴美衆院議員：