「楽天６−５日本ハム」（１６日、楽天モバイルパーク）日本ハムが継投失敗。痛い逆転負けで２連敗を喫した。１点リードの七回、３番手・池田が乱調。２安打と死球で無死満塁のピンチを招くと、新庄監督は４番手・柳川を投入。渡辺に逆転二塁打、村林にも２点二塁打を浴びた。攻勢に試合を進めていた。初回にレイエスの２０号ソロで先制。直後に追いつかれたが、二回に万波の１８号ソロで勝ち越し。万波は四回にも適時二塁