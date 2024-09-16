アメリカの総合格闘技団体「UFC」と、昨年開業したばかりのラスベガスにある複合アリーナ施設「スフィア」の公式インスタグラムが更新。スフィアで行われた初の格闘技イベントが、まさに異次元過ぎると話題に。スフィアは巨大な地球儀型で、建物の内壁・外壁ともに最高解像度18Kの巨大LEDスクリーンが張り巡らされた20000人収容、総工費3000億円の規模もクオリティも桁外れのアリーナ。同所ではこけら落としとして世界的ロッ